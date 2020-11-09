الرئيس تبون يتلقى برقيات إطمئنان وتمنيات بالشفاء من قادة دول شقيقة وصديقة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة.
ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه البرقيات وردت من قبل كل من:
-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
– ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية،
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
– رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي.
– رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.
– رئيسة الكونفدرالية السويسرية، سيمونيتا سوماروغا.
كما تلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:
– الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين.
– رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد.
– رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.
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