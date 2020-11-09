الرئيس تبون يتلقى برقيات إطمئنان وتمنيات بالشفاء من قادة دول شقيقة وصديقة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه البرقيات وردت من قبل كل من:

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.