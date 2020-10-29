الرئيس تبون يتلقى برقيات إطمئنان وتمنيات بالشفاء من رؤساء هذه الدول

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس عدة برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وفق رئاسة الجمهورية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فقد تلقى الرئيس تبون برقيات من قبل كبل من:

المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز.

-رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس.

هذا وأصدر ديوان رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس بيانا حول صحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد البيان أن الفريق الطبي يؤكد تفاؤله بنتائج الفحوصات التي خضع لها رئيس الجمهورية.

وتم نقل الرئيس تبون أمس الأربعاء إلى ألمانيا من لإجراء فوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، مساء أول أمس، عن دخول الرئيس تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.