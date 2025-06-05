الرئيس تبون يتلقى تهاني نظيره التونسي بمناسبة عيد الأضحى

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام التقدم والازدهار.

وبدوره، بادل الرئيس نظيره التونسي التهاني. راجيا من المولى القدير أن يديم الهناء والعافية على الشعب التونسي الشقيق.

وبالمناسبة ذاتها، جدّد الرئيسان استعداهما لمواصلة العمل معاً لمصلحة الشعبين الشقيقين والبلدين والمنطقة ككل.