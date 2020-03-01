الرئيس تبون يتلقى دعوة لحضور اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة من رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسمو نيغيسو لحضور اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

الدعوة سلمها للرئيس تبون وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود غاكوسو خلال استقبلاه اليوم برئاسة الجمهورية حسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية.

اجتماع اللجنة الثانية العليا للاتحاد الافريقي الذي سيعقد بمدينة ايو في بتاريخ 12 مارس الجاري، ستخصص للدفع بعملية السلام في ليبيا على ضوء قرارت ندزوة برلين الدولة وقررات الاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وبارك الرئيس تبون هذا المسعى انطلاقا من قناعته الراسخة بأن المخرج الوحيد للازمة في ليبيا هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة الى مسار التفاوض بعيد عن التدخلات العسكرية الخارجية.