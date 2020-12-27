الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس

تلقى اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

واطمأن محمود عباس خلال المكالمة، على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمنيا له الشفاء التام والعاجل.

وخلال الاتصال طلب الرئيس تبون من محمود عباس تبليغ شكره وتقديره الخاص مرفوقا،بمشاعر الأخوة لمن زرعوا،باسمه،شجرة زيتون على جبل الزيتون.

وتم زرع هذه الشجرة قبالة القدس الشريف في فلسطين.

وقد اغتنم الرئيس الفلسطيني هذه السانحة ليطلب من رئيس الجمهورية نقل تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وطلب الرئيس من أخيه محمود عباس تبليغ خالص تهانيه للشعب الفلسطيني بنفس المناسبة.