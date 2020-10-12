الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الطرفان تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى زيارة الرئيس تبون المرتقبة للشقيقة تونس.

ومن جهته، عبر الرئيس تبون عن ثبات ووضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق، يضيف البيان.

هذا وبارك رئيس الجمهورية استضافة الشقيقة تونس للحوار الليبي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر القادم.