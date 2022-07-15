الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

تلقى،مساء اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد تبادل الطرفان الآراء حول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

مع التأكيد الدائم على مواصلة ترقية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبالمناسبة، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما مجددا، للقرار المشترك بإعادة فتح الحدود أمام المسافرين بين الجزائر وتونس.

وذلك بما يسمح لمواطني البلدين الشقيقين، من تكثيف تبادل الزيارات توطيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين يختم ذات البيان.