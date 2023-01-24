الرئيس تبون يثمن محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تم اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما.

وفي السياق ذات صلة، ثمّن الرئيس تبون محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، لما جاء فيه من إجراءات تحصّن المجتمع من هذه الآفة، ليصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، في نهاية النقاش.