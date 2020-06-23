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الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

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الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة
بقلم النهار أونلاين

وقع اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=841085

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