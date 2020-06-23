الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبويرة عن تسريح 36 مصاب بفيروس كورونا لنهار اليوم على مستوى 3 مصالح إستشفائية كوفيد وهي البويرة - عين بسام -…
أوضاع كارثية يعيشها مركب الفروسية وتربية الخيول عنتر بن شداد بالسانية في وهران بعد توقف النشاط به لأكثر من 4 أشهر وعدم تلقي المربين والفرسان…
تمكنت فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لبوعنداس، من السيطرة على حريق شب أمس في أحراش وبساتين مشتة بني عبد الله ببلدية تالة ايفاسن دائرة موكلان…
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