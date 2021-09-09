الرئيس تبون يجري حركة جزئية في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية

أجرى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حركة جزئية في رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية، وذالك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية أن الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية جاءت كالتالي :

عبد الوهاب إسماعيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار

ابراهيم شريف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط

شاكر قارة نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي

محمود بولقصيبات نائبا عاما مجلس قضاء بسكرة

طارق لطرش نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار

عبد المجيد جباري نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة

حميد أكسوم نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست

نور الدين محبوبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان

محمد معطالله نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة

محمد المهدي موهوب نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة

فريد قواسمية نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة

كمال غزالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء المدية

فيصل بن دعاس نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة

مبروك بومعالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء اليزي

محمد بن عودة نائبا عاما لدى مجلس قضاء تندوف

لنور بن مهيدي نائبا عام لدى مجلس قضاء خنشلة.

منصف بن بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء سوق أهراس.

عز الدين تبيب نائبا عاما مجلس قضاء ميلة.

زهير طالبي نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تموشنت.

عبد القادر بلعطرة نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية .

في حين جاءت الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية كالتالي:

مجلس قضاء الأغواط : كمال حاج ميهوب سيدي موسى.

مجلس قضاء بسكرة : العيد بوخبزة.

مجلس قضاء بشار: دحو قادة.

مجلس قضاء تمنراست: عبد الله خلفاوي.

مجلس قضاء عنابة: فتحي أحمد كبير.

مجلس قضاء المدية: لحسن سعادي.

مجلس قضاء مستغانم: عبد الحفيظ تبحريتي.

مجلس قضاء معسكر: منور عنتر.

مجلس قضاء وهران :عبد القادر منصور.

مجلس قضاء البيض : العيد بلمعزيز.

مجلس قضاء تندوف: عمر خفاش.

مجلس قضاء تيسمسيلت: الهواري بن علال.

مجلس قضاء سوق أهراس: مبروك مقدم.

مجلس قضاء ميلة: عز الدين العرفي.

مجلس قضاء النعامة: بن سكران فيلالي.

مجلس قضاء عين تموشنت: حميد شطاح.

الحركة المتعلقة بمحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية:

المحكمة الإدارية بالشلف: ابراهيم ابراهيمي.

المحكمة الإدارية بالأغواط : محمد بلعربي زحماني.

المحكمة الإدارية ببجاية : عبد الكريم عروي.

المحكمة الإدارية ببشار: رضا حسيان.

المحكمة الإدارية بتمنراست: دحمان زناني.

المحكمة الإدارية بالجلفة: رضوان لشخم.

المحكمة الإدارية بقسنطينة: العياشي عوامرية.

المحكمة الإدارية بالمدية: عبد الرحمان بورنان.

المحكمة الإدارية بورقلة: صلاح الدين بن مشيش.

المحكمة الإدارية ببومرداس: كمال عمراني.

المحكمة الإدارية بالوادي: حسين مقدم.

المحكمة الإدارية بتيبازة: محمد سحنون.

المحكمة الإدارية بميلة: جيلالي جنادي.

المحكمة الإدارية بعين الدفلى: أحمد طنجاوي.

المحكمة الإدارية بعين تموشنت: كلثومة حابي.

المحكمة الإدارية بغليزان : خيرة بلملياني.