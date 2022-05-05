الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي.. وهذا فحواها
أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جدد الرئيس تبون من خلال هذه المكالمة تهانيه لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. وبدوره شكر الرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة ومشاعره النبيلة.
وقد سمح الاتصال الهاتفي للرئيسين باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وكذا مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان .
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بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إنتخابه لعهدة جديدة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الرسالة:” يسعدني بمناسبة تجديد إنتخابكم الباهر رئيسا للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي. بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية”.
وأشار الرئيس تبون، أن “الثقة التي جددها الشعب الفرنسي فيكم، دليل عرفان على النتائج التي حققتموها. وهي شهادة تقدير لما تتمتعون به من مزايا رجال الدولة. التي سخرتموها لخدمة مصالح أمتكم ومكانتها على الساحة الدولية”.
كما أعرب الرئيس تبون، عن إرتياحه لجودة العلاقات الشخصية المتسمة بالثقة والـمودة. بالإضافة كذلك إلى التطورات التي أحرزتها ولو نسبيا الشراكة الجزائرية الفرنسية. بفضل تفانينا والتزامنا.
وتابع الرئيس تبون يقول:” إنني في الوقت الذي تباشرون فيه عهدة ثانية، أتمنى أن تكون ثرية بالجهد الـمشترك في مسار العلاقات الثنائية. للوصول بها إلى أفضل المستويات المأمولة. أقدر أهمية الفرصة التاريخية الـمتاحة لنا لاستشراف المستقبل والتكفل بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية”.
كما أن “الرؤية المجددة المنطلقة من احترام السيادة، وتوازن الـمصالح التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية. والمشاورات السياسية، والاستشراف الاستراتيجي. بالإضافة كذلك إلى التعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل الـمشترك، من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاق واسعة من الصداقة والتعايش الـمتناغم في إطار الـمنافع الـمتبادلة.”
وأضاف رئيس الجمهورية:” إذ أقرن هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن سروري باستقبالكم عن قريب في الجزائر. لنُطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية”.