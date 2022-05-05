الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي.. وهذا فحواها

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جدد الرئيس تبون من خلال هذه المكالمة تهانيه لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. وبدوره شكر الرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة ومشاعره النبيلة.

وقد سمح الاتصال الهاتفي للرئيسين باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وكذا مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان .

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