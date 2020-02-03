الرئيس تبون: يحث على الردع المضاعف للغرامات ضد السائقين المتهورين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل، ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.

وأكّد الرئيس تبون، على ضرورة استعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، داعيا الإنتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.

وفي تعقيب لرئيس تبون على موضوع إرهاب الطرقات، خلال الإجتماع الوزاري، أمر بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم.

وطلب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري.

والذي غالبا ينجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، كما يجب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.

كما طلب الرئيس بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس عن طريق المساجد والأئمة.