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الرئيس تبون يدخل قصر الرئاسة ويباشر مهامه رسميا رئيسا للجمهورية

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الرئيس تبون يدخل قصر الرئاسة ويباشر مهامه رسميا رئيسا للجمهورية
بقلم نسرين محفوف

باشر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسميا، مهامه، بعدما دخل مكتبه بمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية.

ولدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية، استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري، أدت له التحية الشرفية.

بعدها، قام الرئيس تبون بتحية الراية الوطنية، قبل أن يجد في استقباله رئيس الدولة المغادر عبد القادر بن صالح، أين تحادثا سويا، ليتوجه رئيس الجمهورية إلى مكتبه بمقر الرئاسة.

وقبل نزوله الى قصر المرادية، كان رئيس الجمهورية قد توجه بعد آداء اليمين الدستورية بقصر الأمم، الى مقام الشهيد، أين ترحم على أرواح الشهداء، ووضع إكليلا من الزهور على نصب الشهداء.


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