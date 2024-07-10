الرئيس تبون يدشن الملعب الجديد لتيزي وزو “حسين آيت أحمد”

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتدشين الملعب الجديد بولاية تيزي وزو، والذي يحمل اسم المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد”.

وفي زيارة عمل وتفقد، قادته إلى ولاية تيزي وزو، أشرف الرئيس عبد المجيد تبون، على تدشين الملعب الجديد “حسين آيت أحمد”. واستمع إلى عرض مفصل حول الملعب. كما تفقد كل المرافق التي يتضمنها هذا الملعب العالمي. و تلقى شروحات حول التجهيزات الحديثة التي يزخر بها.

من جهته رئيس الجمهورية نزل إلى أرضية ميدان الملعب وصافح قدماء لاعبي شبيبة القبائل.

وتمت عملية تدشين هذا الصرح الرياضي الجديد، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، السلطات المحلية. ومسؤولي فريق شبيبة القبائل، بالإضافة لوجوه رياضية معروفة.