الرئيس تبون يدعو للحوار في ليبيا وسوريا واليمن للتوصل لحلول توافقية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأزمات التي تشهدها ‎ليبيا وسوريا واليمن لا تزال تبحث عن سبيل للحل.

وخلال كلمته الإفتتاحية خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ 31 للقمة العربية، قال الرئيس تبون:” أناشد جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل للمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية من أجل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن شعوبها من صياغة مستقبلها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة.”

وأضاف رئيس الجمهورية:” يتعين توجيه الجهود نحو المواطن العربي من خلال إشراكه كفاعل في صياغة العمل العربي المشترك.”