الرئيس تبون: يدّعون الحضارة ويفتخرون بسلب جماجم على أنها غنائم!

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الاستعمار ترك الخراب في الجزائر، داعيا إلى الاعتراف بتقتيل وذبح الجزائريين، وتعجب من افتخارهم بسلب جماجم على أنها غنائم.

وأورد الرئيس، في خطاب موجّه للأمة، ألقاه اليوم الأحد، أمام البرلمان بغرفتيه: “نحن أصحاب حق لن يسقط.. وعليهم الاعتراف بتقتيل وذبح الجزائريين.. الجنرال “بوجو” أباد الجزائريين..”.

وأضاف الرئيس: “يدّعون الحضارة وفي الوقت نفسه يفتخرون بسلب جماجم على أنها غنائم”.

كما طالب رئيس الجمهورية، بتنظيف النفايات النووية بمواقع تجاربها في صحرائنا.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر ثابتة على مواقفها تجاه فلسطين إلى غاية استقلالها.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن فكرة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية قائلا: “نحن على علم بذلك منذ عقود.. خيارات الحلول في قضية الصحراء الغربية بالنسبة لهم يتراوح بين المُرّ والَأمَرّْ.. وهي قضية تصفية استعمار، وتقرير مصير”.