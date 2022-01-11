الرئيس تبون يرفع معنويات محاربي الصحراء بعد ثعثرهم أمام سيراليون
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.
وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”
قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”
وللاشارة، تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني اليوم الثلاثاء في أول خرجة له في كان الكامرون.
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أشرف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد الماضي بقصر الأمم، على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية.
كما أشرف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد. أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. وتم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما حضر مراسم الافتتاح، كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء والنواب من البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة.
وانعقد الملتقى في سياق خاص، يتسم بتنفيذ الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وسيكون فرصة للشروع الفعلي في إعادة النظر في المنظومة الصحية. ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الخريطة الصحية بناءا على التوصيات التي سيتم الخروج بها من خلال هذا الملتقى.
ويأتي ذلك، في سبيل تحسين التغطية الصحية وجودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.
الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين
بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وقد تسلم هذه الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم،من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.