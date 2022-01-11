الرئيس تبون يرفع معنويات محاربي الصحراء بعد ثعثرهم أمام سيراليون

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

وللاشارة، تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني اليوم الثلاثاء في أول خرجة له في كان الكامرون.

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