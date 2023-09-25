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الرياضة

الرئيس تبون يستقبل رئيس “الفاف” وليد صادي

بقلم محمد.ل
الرئيس تبون يستقبل رئيس “الفاف” وليد صادي
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استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس “الفاف” الجديد، وليد صادي.

وكان صادي، قد انتخب الخميس الفارط، على هامش الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” رئيسا جديدا، لأعلى هيئة كروية في البلاد، خلفا لجهيد زفيزف.

للإشارة فإن صادي، سيقود الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” لمدة 18 شهرا، لاستكمال العهدة الأولمبية الممتدة إلى مارس 2025، بعد استقالة كل من الرئيسين السابقين، شرف الدين عمارة، مارس 2022 وجهيد زفيزف جويلية 2023.

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