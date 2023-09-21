رسميا.. وليد صادي يخلف زفيزف على رأس “الفاف”

رُسم وليد صادي، اليوم الخميس، رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، خلفا للمستقيل جهيد زفيزف.

وجرت أشغال الجمعية العام الإنتخابية لـ”الفاف”، بمركز سيدي موسى، بحضور 82 عوض من أصل 26، ما ضمن توفر النصاب القانوني.

وتم عملية الانتخاب، عن طريق الاقتراع السري، والتي أسفرت نتائجها عن حصول صادي، على الأغلبية الساحقة بـ76 صوت، وخمسة أصوات “لا”، وواحد ممتنع عن التصويت.

وبهذا يتولى وليد صادي، رسميا رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، في المدة المتبقية من عهدة الرئيس السابق جهيد زفيزف.