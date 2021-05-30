الرئيس تبون يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

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الرئيس تبون يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
بقلم خالد زوبيري

استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري هام.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول الطرفان سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة. وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها.

كما شكلت الزيارة فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، يضيف البيان.


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