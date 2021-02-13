الرئيس تبون يستقبل عبد العزيز بلعيد.. وهذا مضمون اللقاء

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل.

وعقب اللقاء كشف عبد العزيز بلعيد ان الحديث بينه وبين الرئيس تبون دار حول الوضع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي في البلاد.

وصرح رئيس جبهة المستقبل أنه إستمع إلى توضيحات وتحليل عميق للوضع الحالي من قبل الرئيس تبون.

كما أعطى عبد العزيز بلعيد خلال اللقاء رأي الحزب فيما يجري من أوضاع.

وأبدى بلعيد تفائله من خلال النية والقوة التي إلتمسها من الرئيس تبون لحل الكثير من المشاكل العالقة في المستقبل.

وفي الختام تمنى بلعيد أن تكون كل من الطبقة السياسية والمجتمع المذني وأيضا المواطنين واعين بمستقبل الجزائر وحرصين على إستقرارها.

هذا وقد عاد الرئيس تبون إلى أرض الوطن أمس الجمعة بعد رحلة علاج بألمانيا أين كان في إستقباله بمطار بوفاريك كبار المسؤولين في الدولة.