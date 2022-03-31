الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التونسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته الإذاعة الجزائرية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

بالإضافة إلى حضور، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. وزيرة البيئة، سامية موالفي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

هذا واستقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، نظيره الأمركي كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي شرع في زيارة إلى الجزائر.

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