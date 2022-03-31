الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التونسي
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وعبد العزيز خلف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته الإذاعة الجزائرية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
بالإضافة إلى حضور، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. وزيرة البيئة، سامية موالفي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
هذا واستقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، نظيره الأمركي كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي شرع في زيارة إلى الجزائر.
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كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحل بالجزائر
كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحل بالجزائر
هذا وحل، اليوم الأربعاء، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في الجزائر. وعقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين.
في حين، سيتم مناقشة التعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وسيفتتح الوزير رسمياً جناح الولايات المتحدة بصفتها ضيف الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي. أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.
كما سيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.
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رئيس الجمهورية يستقبل السفير الصيني
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ليانه، والذي أدى له زيارة وداع.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استقبل الرئيس تبون، السفير الصيني، والذي أدى له زيارة وداع إثر إنتهاء مهامه بالجزائر.
كما جرى الإستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار
هذا وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة. الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار. ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للإتصالات.
كما أضاف البيان، أن الإستقبال جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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