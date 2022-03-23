الرئيس تبون يستقبل وزير الدولة والخارجية البرتغالي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الدولة والشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال، أوغوشتو سانتوش سيلفا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

كما حضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف. والمدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد الأمين بن شريف.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية جمهورية بورندي

كما استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.

هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية السلوفيني

هذا وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، وزير الخارجية السلوفيني أنزي لوغار. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. الرئيس تبون يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي كما إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم 10 مارس الجاري، نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، بمقر رئاسة الجمهورية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية. كما كان لنائب وزير الخارجية الأمريكي، جلسة ثرية مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

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