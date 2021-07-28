الرئيس تبون يستقبل يونس المنفي ويؤكد أن الجزائر رهن إشارة ليبيا

إستقبل اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس محمد المنفي. وجرى الإستقبال في مقر رئاسة الجمهورية

وقال رئيس الجمهورية، عقب إستقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنه تم الإتفاق على الكثير من القرارات التي تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروح في ليبيا. مؤكدا أن الجزائر رهن إشارة ليبيا. خاصة وأن الجزائر ليس لدسها أطماع أو رؤية اخرى سوى الاشقاء الليبيين في بلدهم

وأضاف أننا في حالة انتظار مايقرره الأشقاء الليبين متفقين معهم. وكان الرأي الأولي للجزائر الذي أصبح مقبولا دوليا أم الحل للأزمة في ليبيا هي الإنتخابات والتي تعطي شرعية للمجلس الوطني والرئيس وتكون إزدواجية برلمانية ورئاسية. مؤكدا أن الجزائر مستعدة لإيصال صوت ليبيا لأي مكان.