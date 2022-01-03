الرئيس تبون يستلم سارية علم كأس العرب

استلم رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون، اليوم الإثنين، سارية علم كأس العرب، من طرف الممثل الشخصي لأمير دولة قطر.

وقدم جاسم بن حمد آل ثان، ممثل أمير دولة قطر، سارية علم كأس العرب، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حملت سارية علم كأس العرب، شعار هذه البطولة العربية، وألوان الراية الوطنية الجزائرية.

ويأتي هذا خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، للمثل الشخصي لأمير دولة قطر جاسم بن حمد آل ثان.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، توج بكأس البطولة العربية 2021، والتي أجريت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة.