الرئيس تبون يشخّص روافد الحل العادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي

حدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وشخَّص بدقة وصرامة روافد موقف بلادنا من الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي.

وحسب الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني. تتمثل هذه الروافد في الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويتمثل الرافد الثاني في توحيد الصف الفلسطيني بغية تعزيز موقعه في الأطر الدولية الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك تقوية نفوذه وتأثيره فيها، وكذا إعطاء صلابة أكبر لمرافعاته لصالح مشروعه الوطني ولمطالباته بحقوقه المشروعة.

كما يتمثل الرافد الثالث في ضمان حماية دولية مستعجلة للشعب الفلسطيني في وجه خروقات وتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي.

أما الرافد الرابع فيتمثل في إقدام الجمعية العامة على منح عضوية كاملة لدولة فلسطين. ممهِّدة بذلك الطريق للحل المبني على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسيّدة.

ويتمثل الرافد الخامس في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية المتبناة في قمة بيروت سنة 2002.

كما يتمثل الرافد السادس في تتويج أي عملية سلام بإقامة دولة فلسطينية على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال وزير الخارجية “فقناعتنا تبقى راسخة، من أن الوضع الراهن أخطر بكثير من أن يتم التعامل معه. دون معالجة التراكمات التاريخية التي أدت إلى تكرار ظهوره عشرات المرات طيلة العقود الماضية”.

كما أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن السلام الدائم والمستدام في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يتحقق. طالما استمر المجتمع الدولي في تجاهل تطلعات الفلسطينيين الشرعية والمشروعة. لتحرير أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم المستقلة.

وختم أحمد عطاف “قناعتنا تبقى راسخة، من أنه ما من قوة، وما من جبروت يمكن أن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني. في استرجاع حقوقه المسلوبة، عزيمة توارثتها أجيال ولدت من رحم المعاناة. وعزيمة صقلتها ورسختها محن الاحتلال، وعزيمة تظل شعلة متقدة تأبى الانطفاء والأفول”.