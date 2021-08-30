الرئيس تبون يشدد على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.

وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي الذي ترأسه، والذي خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

كما نوه الرئيس على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.

مع تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، بالإضافة الى إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدماتكم للمستثمرين.

وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.

وأضاف نفس البيان، على أهمية عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.

كما نوه الرئيس على ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.