الرئيس تبون يشدد على ضرورة فتح المستقبل أمام الشباب

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على فتح المستقبل أمام الشباب وتنصيب المجلس الأعلى للشباب قريبا.

ويأتي هذا في إطار الوفاء بالتزاماته بتسليم المشعل للشباب.

وخلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الجالية الجزائرية بقطر، ذكر الرئيس تبون بخصوص القضايا السياسية الوطنية، بأن “الحراك المبارك أنقذ البلاد و سمح بإقامة انتخابات بدون تزوير و بناء مؤسسات جديدة للدولة بمشاركة كل ابنائها”.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة التي ليست عليه ديون خارجية.

وأكد الرئيس تبون ان الصادرات خارج المحروقات “بلغت 4.8 مليار دولار السنة الفارطة وستبلغ 7 مليار دولار السنة المقبلة مع الطموح الى الوصول الى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة للتخلص من التبعية للمحروقات”.

كما اكد رئيس الجمهورية أيضا على مواصلة مكافحة المال الفاسد و الدفع بالاقتصاد الوطني نحو الامام بتبسيط و تحسين مناخ الاستثمار و كذا التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، مشيرا الى ان “منحة البطالة التي تم استحداثها مؤخرا تعتبر من الإجراءات التي أقرتها الجزائر في هذا الشأن دون غيرها من بلدان المنطقة”.