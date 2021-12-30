الرئيس تبون يصادق على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وصدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ديسمبر 2021، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن رئيس الجمهورية، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 “7 و12” منه. وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 يرسم ما يأتي:

يصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021، الملحق بأصل هذا المرسوم.

وينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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