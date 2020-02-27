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الرئيس تبون يصل إلى الجزائر عائدا من المملكة العربية السعودية

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الرئيس تبون يصل إلى الجزائر عائدا من المملكة العربية السعودية
بقلم مصطفى.ق

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سهرة اليوم، إلى الجزائر قادما من المملكة العربية السعودية.

وإختتم الرئيس تبون مساء اليوم الخميس، زيارته إلى المملكة العربية السعودية، التي دامت 3 أيام.

الزيارة كانت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد أجرى الرئيس تبون خلال هذه الزيارة محادثات مع العاهل السعودي الذي خصه باستقبال رسمي بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، و بحث قائدا البلدين خلال هذه المحادثات، سبل و وسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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