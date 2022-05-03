الرئيس تبون يطلق مبادرة لمّ شمل

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، برقية تحدثت فيها عما يمكن اعتباره بشروط الاستفادة من “اليد الممدودة” في إطار سياسة “لمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو رئيس جامع للشمل، ويده ممدودة للجميع، باستثناء المكابرين ومن أداروا ظهورهم لوطنهم أو من تجاوزوا الخطوط الحمراء.

وجاء في مضمون برقية وكالة الأنباء، أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لإقامة جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل، نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، وكان بمثابة أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد.

وقالت البرقية إن الرئيس تبون، الذي لطالما اهتم كرئيس بالنقاش السائد في المجتمع، يده ممدودة للجميع، بشكل دائم، ما عدا من تجاوز الخطوط الحمراء أو من رفض ذلك.

وأوضحت برقية وكالة الأنباء، أن الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة، بل على العكس تماما، داعية في نفس الوقت “أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة”.

وأضافت البرقية، أن “كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”، لتختتم وكالة الأنباء برقيتها بالقول، إن “الجزائر، بشعبها البطل والموحّد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال”.

وكانت أول مرة تم الحديث فيها عن وجود مبادرة للمّ شمل الجزائريين، المتواجدين في الخارج، هي عندما عرض التلفزيون الرسمي اعترافات العسكري الهارب، محمد بن حليمة، حيث راح يتحدث بشكل صريح عن عدم معرفته وإبلاغه من طرف عرّابيه ومن غرروا به، بوجود مبادرة للمّ شمل الجزائريين.

ومن خلال برقية وكالة الأنباء الجزائرية، الصادرة أمس، يتضح أن مسعى لمّ الشمل واليد الممدودة، قد أضحى عمليا وتم الشروع في تجسيده على أرض الواقع.

ويُفهم من تعبير وكالة الأنباء الرسمية واستخدامها عبارة “ما عدا الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهورهم لوطنهم”، استثناء فئة خونة الوطن والمتآمرين مع كيانات ودول أجنبية والمحرّضين على الإرهاب والعنف والانفصاليين المدعومين من نظام “المخزن”، الذين تآمروا على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية للجزائر.

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بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إنتخابه لعهدة جديدة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الرسالة:” يسعدني بمناسبة تجديد إنتخابكم الباهر رئيسا للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي. بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية”. وأشار الرئيس تبون، أن “الثقة التي جددها الشعب الفرنسي فيكم، دليل عرفان على النتائج التي حققتموها. وهي شهادة تقدير لما تتمتعون به من مزايا رجال الدولة. التي سخرتموها لخدمة مصالح أمتكم ومكانتها على الساحة الدولية”. كما أعرب الرئيس تبون، عن إرتياحه لجودة العلاقات الشخصية المتسمة بالثقة والـمودة. بالإضافة كذلك إلى التطورات التي أحرزتها ولو نسبيا الشراكة الجزائرية الفرنسية. بفضل تفانينا والتزامنا. وتابع الرئيس:” إنني في الوقت الذي تباشرون فيه عهدة ثانية، أتمنى أن تكون ثرية بالجهد الـمشترك في مسار العلاقات الثنائية. للوصول بها إلى أفضل المستويات المأمولة. أقدر أهمية الفرصة التاريخية الـمتاحة لنا لاستشراف المستقبل والتكفل بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية”. كما أن “الرؤية المجددة المنطلقة من احترام السيادة، وتوازن الـمصالح التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية. والمشاورات السياسية، والاستشراف الاستراتيجي. بالإضافة كذلك إلى التعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل الـمشترك. من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاق واسعة من الصداقة والتعايش الـمتناغم في إطار الـمنافع الـمتبادلة.” وأضاف رئيس الجمهورية:” إذ أقرن هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن سروري باستقبالكم عن قريب في الجزائر. لنُطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

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