الرئيس تبون يعزي عائلة الشاعر عياش يحياوي

الوطني
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الرئيس تبون يعزي عائلة الشاعر عياش يحياوي
بقلم م . فيصل

نشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغريدة عبر صفحته في التويتر يعزي فيها عائلة الشاعر والأديب والباحث عياش يحياوي الذي توفي الاثنين الماضي.

وكتب الرئيس تبون “برحيل عياش يحياوي الشاعر والأديب والباحث،تنطفئ شمعة أضاءت بنورها عالم الثقافة في الجزائر على امتداد عقود”.

“لكن يذهب الرجال ويبقى الأثر، وأثر عياش في جينات المشهد الثقافي الجزائري. اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتذكير، فقد توفي الشاعر والأديب والباحث عياش يحياوي الإثنين الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، عمر يناهز 63 سنة.


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