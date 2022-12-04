الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد المرحوم سعيد شيبان

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، تعازيه الخالصثة إلى عائلة المجاهد المرحوم سعيد شيبـان الذي وافته المنية، عن عمر ناهز ال97 عاما، إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة تعزية الرئيس تبون:”تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الدكتور الـمرحوم المجاهد سعيد شيبان، وإذ أستحضر معكم في هذا الابتلاء نضال الفقيد في الحركة الوطنية منذ أن انتمى مبكرًا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب، ومكارمه التي استحق بها أستاذًا وطبيبًا ووزيرًا التقدير والاحترام.”

وأضاف رئيس الجمهورية:”أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الـمولى عزّ وجلّ أن يلهمكم الصبر والثبات، ويسكن الفقيد جنة الرضـوان .. عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم”.” إنّا لله وإنّا إليه راجعـون “.

وللإشارة، فإن الفقيد من مواليد منطقة الشرفة بولاية البويرة، تقلد منصب وزير الشؤون الدينية بين 1989 و1991. وكان المرحوم عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي ترأسها شقيقه المرحوم عبد الرحمان شيبان.

كما شارك المرحوم، بصفته أستاذا في طب العيون، في تأسيس الجمعية الجزائرية لتاريخ الطب رفقة البروفيسور أحمد عروة، بالإضافة الى إسهامه في إعداد المعجم الطبي الموحد.