الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير سعيد عمارة

عزى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عائلة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سعيد عمارة الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 87 سنة.

وأشاد رئيس الجمهورية في رسالة التعزية بمناقب الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية وبنضاله أثناء الثورة التحريرية.

وجاء في الرسالة: “على إثر وفاة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمدرب سعيد عمارة طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، أشاد فيها بمناقب ومآثر الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية، كما نوه رئيس الجمهورية بنضال الفقيد ضمن فريق جبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير المباركة من أجل التعريف بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وتوسيع دائرة أنصاره في الخارج”.