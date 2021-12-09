الرئيس تبون يعزي عائلة المرحومة الفنانة “سلوى”

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لأسرة المرحومة الفنانة فطومة لميتي المعروفة بـ “سلوى” والتي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ86 عاما، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

وقال الرئيس تبون في برقية تعزية نقلها التلفزيون الجزائري: “تـفقـد الساحة الفنية إسما لامعا من ذلك الجيل الذي إرتـقـى بعطائه الفنـي، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع”.

وتابع رئيس الجمهورية: “نودع بأسى وتأثر بالغ مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به إلى المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته.”

واختتم الرئيس برقيته قائلا:” لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني وإذ نودعها بألم وأسى أتوجه إليكم وإلى الأسرة الفنية في بلادنا بأحر التعازي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته”.