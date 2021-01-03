الرئيس تبون يعزي في استشهاد العريف راشدي محمد رابح

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسرة الجيش الوطني الشعبي وعائلة شهيد الواجب الوطني العريف راشدي محمد رابح في استشهاد هذا الأخير في ميدان الشرف.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “‏تأثرت بمزيد من الحزن والأسى باستشهاد ابن الأشاوس، العريف راشدي محمد رابح مدافعا عن وطنه ببسالة ضد بقايا الإرهاب الأعمى.

وأضاف الرئيس تبون “تعازيّ مرة أخرى لأسرة الجيش الوطني الشعبي،ولعائلة شهيد الواجب الوطني،داعيًا المولى عزّ وجل أن يسكنه فسيح جنّاته ويتغمده بواسع رحمته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”