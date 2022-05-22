الرئيس تبون يعزي في وفاة الفنانة القديرة شافية بوذراع

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وهذا هو نص رسالة التعزية الكامل:

إلى عائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع.

تلقّيتُ ببالغ التأثّر نبأ وفاة الـمغفور لها بإذن ربّـها، الفنّــانة المرحومــة شافية بوذراع، وقدْ فَارقَتنا لتلقى اللهَ ولقاؤُهُ حَقّ.

وأمامَ هذا الـمُصاب الجَلل، فإنّنا نودّعُ كوكبًا أَفَلَ من سماءِ الفنّ الجزائريّ، وقد صدَحَت المرحومةَ رُفقةَ ثلّةٍ من فنّاني الرّعيلِ الأوّل للجزائر المستقلّة عبرَ رُكحِ المسارِحِ، وافتتحَت بواكيرَ الإنتاج التّلفزيونيّ والسّينمائيّ، وكانت مثالاً ومدرسَةً لأجيال من الفنّانين، ومَبعثًا للاحترام من جُمهور المتذوّقين على مرّ سنوات طوالٍ، فكانت “لالّة عيني” فنّانة بحقٍّ من طينة الفنّانين العالميين.

وإذ نُسلّمُ رضًا بقضاء الله وقدرهِ، فإنّني أعزّي الأسرة الثّقافية والفنيّة عامّة، وأهلَ الفقيدةِ خاصّة، سائلاً الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمّدها بمشمول رحمـته، ويسكنها الفردوس من جنّاته، ويلهم الجميع جميل الصّبر والسّلوان، عظّم الله أجركم وأحسنَ عزاءكُم.”إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجِعُون”.

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انتقلت إلى رحمة الله اليوم الأحد، الممثلة القديرة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 سنة بعد صراع مع المرض. المرحومة شافية بوذراع فنانة وممثلة سنمائية ومسرحية ولدت في 22 أفريل 1930 بمدينة قسنطينة. واشتهرت المرحومة بأدائها أدوارا جدية معروفة بشخصية لالا عيني في مسلسل الحريق وفيلم خارجون عن القانون وفيلم بلديون(فيلم) للمخرج العالمي رشيد بوشارب.