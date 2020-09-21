الرئيس تبون يعزي في وفاة حمدي بناني: “حزين جدا لرحيل الصديق والفنان”

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الرئيس تبون يعزي في وفاة حمدي بناني: “حزين جدا لرحيل الصديق والفنان”
بقلم نسرين محفوف

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة أيقونة أغنية المالوف، حمدي بناني.

وغرد الرئيس تبون على تويتر ” بحزنٍ شديد، تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني”.

وأضاف رئيس الجمهورية “فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنّه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن”.

وعلى إثر هذا المصاب الأليم -يضيف الرئيس تبون- أتوجه بخالص التعازي والمواساة لعائلته ولمحبّيه أينما كانوا.إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد انتقل إلى رحمة الله، الفنان القدير، حمدي بناني، اليوم الإثنين.

ودخل بناني إلى مستشفى عنابة قبل أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم إدخاله لمصلحة العناية المركزة، حسب تصريحات نجله.


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