الرئيس تبون يعزي في وفاة 3 من عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع تعازيه الخالصة لعائلات شهداء الجيش الوطني الشعبي الأشاوس، الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تيموشنت. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأخلص التعازي وعميق المواساة لعائلات شهداء الجيش الوطني الشعبي الأشاوس، الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تيموشنت، وهم المساعد بدوال عبد القادر، الرقيب الأول جرور شارف، والرقيب جحا برهان، من الدرك الوطني.”

وبهذا المصاب الجلل، يتضرع رئيس الجمهورية إلى المولى العلي القدير، بأن يسكنهم فسيح الجنان، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يضيف المصدر ذاته.