الرئيس تبون يعزي نظيره الأوغندي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برسالة تعزية إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، إثر حادث الانهيار الأليم الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا، والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديًا. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية: “فخامة الرئيس وأخي الفاضل, تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثر, نبأ حادث الانهيار الأليم الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديا, بينهم أطفال وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أمام هذا المصاب الجلل, أتقدم إليكم وإلى الحكومة الأوغندية ومن خلالكم إلى أسر الضحايا, باسمي الخاص وباسم الجزائر شعبا وحكومة, بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة, متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الأوغندي: “وإذ أجدد لكم التعازي الصادقة, تفضلوا فخامة الرئيس وأخي الفاضل, بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام”.