الرئيس تبون يعزي نظيره التركي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على إثر الحريق الذي اندلع بمنتجع محافظة بولو، شمال غرب تركيا، عبّر فيها عن أصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا في مصابهم الأليم.

وجاء في رسالة التعزية: “على إثر الحريق الذي اندلع يوم 21 جانفي 2025، بمنتجع محافظة بولو شمال غرب تركيا، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، يتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأخيه رجب طيب أردوغان وللحكومة وللشعب التركي الشقيق، بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة والتضامن مع أسر الضحايا، سائلا المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل .”