الرئيس تبون يعين أحمد معبد واليًا للعاصمة

عيّن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة.

وذلك طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و 92 الفقرة 10 من الدستور، أين سيخلف معبد، الوالي السابق يوسف شرفة الذي عين وزيرا للعمل.

وكان والي العاصمة الجديد، قد عين، من قبل رئيس الجمهورية شهر أوت الماضي واليا لولاية تيبازة، كما سبق له وأن شغل نفس المنصب بولاية بجاية وقبلها ولاية جيجل.