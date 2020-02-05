الرئيس تبون يعين الرئيس الأسبق لجمعية الإرشاد والإصلاح مستشارا لديه

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الناشط الجمعوي عيسى بن لخضر رئيس جمعية “جزائر الخير”، مستشارا لديه.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد جرى تعيين عيسى بن لخضر، من طرف رئيس الجمهورية مستشارا لديه مكلفا بالمجتمع المدني.

ومعروف عن الناشط الجمعوي عيسى بن لخضر أن لديه تجربة مميزة في المجتمع المدني من خلال عضويته في العديد من الجمعيات والمنتديات داخل الجزائر وخارجها، مثل شبكة الجمعيات الإنسانية العالمية، الاتحاد العالمي لمكافحة الفقر، والمنتدى الإنساني العالمي.

وكان عيسى بن لخضر يترأس شبكة الجمعيات الإنسانية في الجزائر “راحة” ومركز الجزائر للدراسات وتنمية المجتمع، إلى جانب جمعية “جزائر الخير”.

وقبل ذلك، كانت بدايات عيسى بن لخضر مع العمل الجمعوي، داخل صفوف جمعية الإرشاد والإصلاح، التي أصبح رئيسها.

ومعروف عن جمعية الإرشاد والإصلاح أنها كانت وعلى مدار عدة سنوات بمثابة الذراع الجمعوي لحركة مجتمع السلم، قبل أن يحدث الطلاق بينهما، خلال فترة رئاسة عيسى بن لخضر للجمعية.

وتحول ذلك الطلاق في سنتي 2007 و2008، إلى صراع وتصعيد، خصوصا عندما أقدم رئيس حركة “حمس” حينذاك، الوزير الأسبق أبو جرة سلطاني على اقتحام مقر الجمعية الكائن في بئر خادم بالعاصمة، بالاستعانة بعدد من أتباعه وتحت حماية حرسه الشخصي.