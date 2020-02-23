الرئيس تبون يعين اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يعين اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية
بقلم عبد الرحمن سالمي

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد مستشارا له مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه و بناءا على الدستور 91-6 و 92-2، و بمقتضى المرسوم الرئاسي  20-07 المؤرخ في 25 جانفي 2020 والذي يحدد مصالح  رئاسة الجمهورية و تنظيمها.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي 20-39 الموافق لـ2 فيفري 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية  للدولة  فقد عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد العزيز مجاهد  مستشارا لدى رئيس الجمهورية  مكلف بالشؤون الامنية والعسكرية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778339

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com