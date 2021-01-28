الرئيس تبون يفي بوعده.. التلقيح ضد كورونا قبل نهاية جانفي

وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتلقيح الشعب ضد كوفيد-19 قبل نهاية شهر جانفي.. وقد وفى بوعده بعد ان تأكد وصول اول الجرعات غدا مساءا.

وكان و مازال يتابع تبون هذا الملف شخصيا لحظة بلحظة ويعطي أوامره للوزير الاول عبد العزيز جراد ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

كما أمر وزير الخارجية صبري بوقادوم بالاتصال بنظيره الروسي سيرجاي لافروف للتعجيل بتسليم أوّل شحنة من لقاح سبوتنيك.

هذا وسيصل غدا الجمعة بعد الظهر لمطار بوفاريك بالبليدة أول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس.

وستنطلق حملة التلقيح بداية من يوم السبت المقبل رمزيا من ولاية البليدة وبحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد.