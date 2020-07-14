الرئيس تبون يقرر تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي والشبه طبي و الإداري

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي و الشبه طبي و الإداري.

ووفق بيان مصالح الوزير الاول هذا القرار سيجسد بنص قانون يضاف إلى النصوص التي تكرسها قوانين الجمهورية.

ويهدف هذا الجهاز إلى حماية السلك الطبي من كل عنف أو إعتداء أيا كان نوعه أو شكله أو وسيلته ومهما كان مرتكبه داخل حدود المستشفيات وغيرها من الهياكل والمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني.

وجاء هذا القرار عقب سلسلة الإعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرض لها المستخدمين الطبيين والشبه الطبيين وكذا الإداريين والمواطنين داخل المستشفيات

كما تم تسجيل عملبات إتلاف وتخريب أملاك عمومية وايضا معدات طبية.

وأضاف البيان ان هذه الأعمال الغير مقبولة الغرض منها المساس بأمن وسلامة الاشخاص والأملاك العمومية، وكذا الحط من مصداقية عمل المرفق العام للصحة.

وذلك من خلال التلاعب بصور ونشرها عببر منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام تمس بكرامة المرضى وعائلاتهم وأيضا بإحترافية السلك الطبي ونزاهته الاخلاقية.

بالإضافة إلى محاولة مرتكبي هذه الاعمال النيل من الجهود والتضحيات التي يقوم بها جميع المستخدمين الطبيين وهذه الأفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية .