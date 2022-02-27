الرئيس تبون يكشف عن استعدادات لبناء مستشفى عصري بشراكة جزائرية- قطرية- ألمانية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على الاستعدادات لبناء مستشفى عصري، بشراكة جزائرية- قطرية- ألمانية.

بالإضافة إلى مشاريع أخرى، في قطاع الموانئ ولاسيما توسيع ميناء جن جن، بجيجل.

وذلك حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، اثر عرض قدمه وزير الخارجية رمطان لعمامرة بخصوص زيارة الرئيس تبون الى قطر والكويت.

حيث أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية مع دولتي قطر والكويت.

كما كلف الرئيس تبون الحكومة بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية، لمشاريع استثمارية ضخمة، مع الشركاء في دولتي قطر والكويت الشقيقتين.

وذلك ضمن لجان مشتركة كبرى، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن، ومن أجل ذلك.

هذا وأمر الرئيس تبون وزير النقل، بإطلاق الدراسات التقنية، فورا، لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير، بين العاصمة وتمنراست وأدرار، طبقا لبرنامج السيد الرئيس الانتخابي .

كما أسدى تعليمات الى وزير السكن بإطلاق الدراسات التقنية، فورا، من خلال مكتب دراسات، للتخطيط، بهدف الشروع في تجديد الواجهة البحرية للعاصمة، وتحديث النسيج العمراني، لكل من سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران.

بالإضافة الى ذلك اعطى الرئيس تعليمات الى وزير الفلاحة بتحضير أحسن الظروفلتجسيد مشاريع استثمارية، واعدة، مدرة للثروة ومناصب الشغل، في شعب متعددة، منها إنتاج الحليب، واللحوم الحمراء، والزيوت والسكر.

كما تم تكليف وزير العمل بالبحث عن صيغة ملائمة، استجابة لانشغال الجالية بالخارج، في ما يتعلق باستفادتهم من التقاعد.

وذلك تنفيذا لالتزام الرئيس، مع الجالية الوطنية التي التقاها، في كل، من تونس ومصر وقطر والكويت.

كما ثمن الرئيس تبون فتح خط بحري مع موريتانيا، كما أمر بفتح خط بحري مماثل، مع داكار، العاصمة السينغالية، في أقرب الآجال.