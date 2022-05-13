الرئيس تبون يكلف الوزير الأول بتمثيله غدا في نقل تعازيه لعائلة المرحوم رئيس دولة الإمارات

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية:”‏كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتمثيله ،غدا، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري، لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب الإماراتي الشقيق.”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إنتخابه لعهدة جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الرسالة:” يسعدني بمناسبة تجديد إنتخابكم الباهر رئيسا للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي. بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية”.

وأشار الرئيس تبون، أن “الثقة التي جددها الشعب الفرنسي فيكم، دليل عرفان على النتائج التي حققتموها. وهي شهادة تقدير لما تتمتعون به من مزايا رجال الدولة. التي سخرتموها لخدمة مصالح أمتكم ومكانتها على الساحة الدولية”.

كما أعرب الرئيس تبون، عن إرتياحه لجودة العلاقات الشخصية المتسمة بالثقة والـمودة. بالإضافة كذلك إلى التطورات التي أحرزتها ولو نسبيا الشراكة الجزائرية الفرنسية. بفضل تفانينا والتزامنا.

وتابع الرئيس:” إنني في الوقت الذي تباشرون فيه عهدة ثانية، أتمنى أن تكون ثرية بالجهد الـمشترك في مسار العلاقات الثنائية. للوصول بها إلى أفضل المستويات المأمولة. أقدر أهمية الفرصة التاريخية الـمتاحة لنا لاستشراف المستقبل والتكفل بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية”.

كما أن “الرؤية المجددة المنطلقة من احترام السيادة، وتوازن الـمصالح التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية. والمشاورات السياسية، والاستشراف الاستراتيجي. بالإضافة كذلك إلى التعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل الـمشترك. من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاق واسعة من الصداقة والتعايش الـمتناغم في إطار الـمنافع الـمتبادلة.”

وأضاف رئيس الجمهورية:” إذ أقرن هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن سروري باستقبالكم عن قريب في الجزائر. لنُطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية”.