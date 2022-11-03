الرئيس تبون يلتقي أمراء ورؤساء 4 دول عربية

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع عدد من رؤساء الدول العربية. وهذا على هامش أشغال القمة العربية في دورتها الـ31 التي احتضنتها الجزائر على مدار يومين.

كما خصّ الرئيس تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، كلا من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الصومالي، حسين شيخ محمود. ورئيس جمهورية القمر المتحدة، عثماني غزالي، وولي عهد الأردن الهاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القلادة السياحية العربية من الطبقة الممتازة للمنظمة العربية للسياحة التابعة للجامعة العربية.

كما أشار، بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه القلادة السياحية، نالها 5 أمراء ورؤساء دول في العالم. على غرار تونس، مصر، البحرين، الأردن، وقطر، وسادسهم الجزائر.

في حين، قرأ قرار منحها الأمين العام المساعد للفعاليات والإعلام، وليد علي الحناوي. وقدمها له رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد عقب اختتام القمة العربية. كما حضر التكريم، إلى جانب الرئيس تبون، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس وأكثرهم من حيث مستوى التمثيل.

وأشار أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. إن القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 اخرين كان تمثيلهم عالي جدا. فهذه القمة هي اكثر القمم العربية نحاجا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.