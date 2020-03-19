الرئيس تبون: يمكن الاستعانة بقدرات الجيش إذا تجاوزت حالات الإصابة بكورونا المستوى الثالث

قال الرئيس عبد المجيد تبون انه يمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي إذا تجاوزت حالات الإصابة بكورونا لا قدر الله المستوى الثالث.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه.

وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف.